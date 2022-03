Lam Dong (VNA) - Le Comité populaire provincial de Lam Dong a rendu le 31 mars une décision approuvant le projet sur la gestion intégrale et durable des paysages dans les provinces de Lam Dong Dong et Dak Nong (Hauts Plateaux du Centre).

Photo d'illustration : VNA

Durant 4 ans, ce projet sera doté d’un fonds d’investissement de plus 860.281 dollars, dont 538.631 dollars d'aide publique au développement (APD) de l'Union européenne (UE) par le biais du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Vietnam, et 321.650 dollars du fonds de contrepartie de la province de Lam Dong.

Les objectifs du projet sont de renforcer les écosystèmes, réduire la déforestation et la dégradation des forêts naturelles, protéger la biodiversité, restaurer les écosystèmes prioritaires, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer les moyens de subsistance des minorités ethniques et des femmes dans les chaînes de valeur de l'agroforesterie et de l'écotourisme, rehausser la durabilité de la production et de la qualité des produits agricoles. -VNA