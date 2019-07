Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer les activités de coopération avec la Russie à travers l’échange de délégations et le renforcement de la coopération décentralisée, a déclaré Tran Luu Quang, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti.

Tran Luu Quang (droite), secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti et Andrei Platonov, vice-président l'Agence fédérale russe pour la jeunesse. Photo: VNA



Le responsable de la ville a reçu vendredi 26 juillet à Ho Chi Minh-Ville, Andrei Platonov, vice-président l'Agence fédérale russe pour la jeunesse, venu dans la ville pour participer au Forum des jeunes Vietnam-Russie.

Le responsable vietnamien a remercié l’agence russe et l’autorité de Saint-Pétersbourg pour avoir soutenu la participation de la délégation vietnamienne au festival des jeunes Vietnam-Russie tenu en 2018. Il a salué la présence des Russes dans la mégapole du Sud au moment où se déroulent l’année croisée Vietnam-Russie et Russie-Vietnam 2019-2020.



Il a ajouté que Ho Chi Minh-Ville souhaitait que les jeunes des deux pays organisent de nombreuses activités d’amitié lors des « Journées de Saint-Pétersbourg » dans la ville, prévues en octobre prochain.



Andrei Platonov, pour sa part, a déclaré que le peuple russe souhaitait, de concert avec le peuple vietnamien, promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Il a souligné les bonnes relations entre les jeunes des deux pays à travers de l’échange de délégation et d’activités d’échanges, tout en estimant que les Forums de la jeunesse Vietnam-Russie et Russie-Vietnam prévus en septembre à Moscou et à Saint-Pétersbourg contribueraient à renforcer les échanges entre les jeunes des deux pays ainsi qu’entre les localités vietnamienne et russe. -VNA