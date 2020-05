La cérémonie de signature du contrat entre R&D SHTP et la société par actions Pomax. Photo: thanh nien.vn



Hanoï (VNA) - Plus de 4 millions de bouteilles de 100ml de gel désinfectant des mains DrOH, produit du Centre de recherche et de développement du Parc de haute technologie de Saigon (R&D SHTP) et la société par actions Pomax, ont été exportées vers l'Europe, les États-Unis et le Canada. Dans les jours prochains, 5 millions de bouteilles continueront d'être exportés vers ces marchés.

Le 20 mai, le Centre R&D SHTP et la société par actions Pomax ont signé un contrat de coopération sur l'usage de nano-argent dans la production de gel désinfectant, basé sur le brevet de solution d'utilité pour le gel désinfectant et la fabrication de gel DrOH de R&D SHTP.

En vertu de ce contrat, le Centre R&D SHTP continuera de fournir le nano-argent à Pomax pour produire les gels désinfectant DrOH au service de l'exportation. -VNA