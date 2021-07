Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Photo : AFP



Hanoï (VNA) – Sur invitation du général d’armée Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, effectuera les 28 et 29 juillet une visite officielle au Vietnam.



C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique organisée le 22 juillet par visioconférence.



La prochaine visite du secrétaire américain à la Défense contribuera au renforcement de l’amitié et de la confiance entre les peuples et les armées des deux pays, à la poursuite de la mise en œuvre des accords des dirigeants des deux pays, au partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis.



Toujours selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les échanges entre les deux parties viseront à renforcer les relations des deux pays, à mettre en oeuvre les accords des dirigeants des deux pays, contribuant à renforcer le partenariat intégral Vietnam - États-Unis.-VNA