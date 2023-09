Le projet du siège social du groupe Viettel a obtenu la certification CTX LEED Gold. Photo: baoxaydung.com.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire sur le développement des bâtiments verts pour promouvoir la transition verte dans le secteur de la construction a eu lieu le 28 septembre à Hô Chi Minh-Ville.



Il s'inscrivait dans le cadre de la Semaine de la construction verte du Vietnam 2023.



Selon le vice-ministre de la Construction Nguyen Tuong Van, le développement de projets de construction économes en énergie et respectueux de l’environnement est l'une des priorités de nombreux pays dans le monde. Ces dernières années, le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens ont adopté de nombreuses orientations, politiques, textes législatifs, programmes et plans visant à encourager l'utilisation efficiente de l'énergie et des ressources, la protection de l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les activités socio-économiques, y compris dans le domaine de la construction.

Panorama du séminaire. Photo: VNA



Ces 15 dernières années, le Vietnam a compté plus de 300 projets verts avec une surface de plancher totale d'environ 7,2 millions de m². Bien que leur nombre ait considérablement augmenté chaque année, il reste encore assez modeste par rapport au total des projets de construction réalisés chaque année. Cela nécessite donc plus d'efforts pour accélérer fortement le développement des projets de construction verte à l'avenir, a souligné le vice-ministre Nguyen Tuong Van.



Pour promouvoir leur développement dans le secteur privé, en particulier les entreprises à participation étrangère, Sérgio Silva, expert de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCharm), a estimé que le Vietnam pourrait fixer des feuilles de route et des objectifs spécifiques pour atteindre la neutralité carbone dans le domaine de la construction verte.



Lors du séminaire, les experts participants ont formulé des recommandations concernant le développement des usines vertes, des bureaux verts et des bâtiments verts, afin d'améliorer la qualité des espaces de vie et de travail au Vietnam. -VNA