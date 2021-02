Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, lors de sa conversation en ligne avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et Premier ministre lao, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a eu le 2 février une conversation en ligne avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et Premier ministre lao, Thongloun Sisoulith.



Le dirigeant laotien a félicité le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour le succès de son 13e Congrès national. Il a également congratulé Nguyen Phu Trong pour sa réélection au poste de secrétaire général du PCV. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam remporterait de nouveaux succès dans le processus de développement national pour devenir un pays puissant et prospère au milieu du 21e siècle.



Thongloun Sisoulith a également adressé à Nguyen Phu Trong et au Comité central du PCV ses félicitations en l’honneur du 91e anniversaire de la fondation du PCV (3 février). Il a remercié le Vietnam pour son soutien et ses aides précieuses en faveur du Laos.



Après avoir remercié le dirigeant laotien pour ses félicitations, Nguyen Phu Trong l’a informé des résultats importants du 13e Congrès national du Parti. Le dirigeant vietnamien a souligné le fort soutien de son pays pour le développement du Laos.



Les deux dirigeants ont déclaré se réjouir de l’approfondissement de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos. Ils se sont engagés à faire de leur mieux pour défendre, préserver et développer la solidarité spéciale bilatérale.



Thongloun Sisoulith a invité Nguyen Phu Trong à se rendre au Laos et le dirigeant vietnamien a également invité son interlocuteur à effectuer une visite au Vietnam. -VNA