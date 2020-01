Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (gauche) et Guy Parmelin, vice-président de la Confédération suisse, également chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Photo : VNA



Genève (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s’est entretenu le 20 janvier avec Guy Parmelin, vice-président de la Confédération suisse, également chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).



Truong Hoa Binh et Guy Parmelin ont convenu de coopérer dans les préparatifs des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse en 2021.



Guy Parmelin s’est déclaré convaincu que le Vietnam assumerait bien la présidence de l’ASEAN en 2020 et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. Truong Hoa Binh a déclaré souhaiter que les deux pays renforcent leur collaboration au sein des forums multilatéraux, des Nations Unies et dans le cadre de la coopération ASEAN – Suisse.



Les deux parties ont souligné les grands potentiels des relations bilatérales dans l’économie. A la fin de septembre 2019, les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à 1,96 milliard de dollars. Avec 157 projets d’un capital total de 1,95 milliard de dollars, la Suisse était au 19e rang parmi les 132 pays et territoires ayant des investissements directs au Vietnam.



Les deux parties ont affirmé que les gouvernements vietnamien et suisse continueraient de créer des conditions propices aux coopérations entre entreprises, notamment dans les secteurs financier, de l’assurance, de l’industrie manufacturière, du tourisme... Elles ont insisté sur la nécessité d’accélérer les négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) dont la Suisse est membre.



Le vice-Premier ministre permanent vietnamien a remercié la Suisse pour ses programmes de coopération au développement dans les secteurs de la formation de ressources humaines, du développement urbain et rural, de la réduction de la pauvreté. Truong Hoa Binh et Guy Parmelin ont décidé de renforcer la coopération bilatérale dans ces secteurs pour favoriser la réalisation des Objectifs de Développement durable au Vietnam. Truong Hoa Binh a demandé à la partie suisse de continuer d’assister le Vietnam dans la stabilisation de l’économie nationale, la réforme financière et bancaire, la résilience aux changements climatiques, le tourisme durable.

Ils ont également discuté de la coopération vietnamo-suisse dans l’éducation. Truong Hoa Binh a par ailleurs demandé au gouvernement suisse de continuer de soutenir les Vietnamiens sur son sol.



Le vice-Premier ministre vietnamien et le vice-président de la Confédération suisse ont souligné l’importance du règlement pacifique des différends, selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), en Mer Orientale comme dans d’autres régions.



Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a également eu une rencontre avec Christoph Ammann, président du Conseil-exécutif du canton de Berne. Ils ont été unanimes sur la nécessité de renforcer les échanges d’informations entre les deux parties pour exploiter au mieux les potentiels de coopération entre le Vietnam et le canton de Berne, notamment dans le tourisme, les technologies avancées, l’environnement, l’éducation et la formation, les recherches... Truong Hoa Binh a demandé aux autorités et aux entreprises de Berne de continuer d’accorder leur soutien aux négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE. -VNA