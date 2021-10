Le vice-Premier ministre Le Van Thanh lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 23e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie pour la coopération dans l’économie, le commerce, les sciences et techniques, a eu lieu le 29 octobre par visioconférence. Elle a été coprésidée par le vice-Premier ministre vietnamien Le Van Thanh et son homologue russe Dmitry Chernyshenko.



Les deux parties ont examiné la mise en œuvre du procès-verbal de la 22e réunion, discuté des orientations et des mesures pour améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale, dans le contexte où les deux pays célébreront le 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique intégral en 2022.



Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables pour que les entreprises énergétiques, pétrolières et gazières des deux pays étendent leur coopération. Il s’est déclaré pour l’accélération de la mise en œuvre du projet de Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires, ainsi que d'autres domaines de coopération.



De son côté, le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko a affirmé que le Vietnam était un partenaire de premier rang de la Russie dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Asie du Sud-Est. Il a affirmé la volonté de son pays d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines potentiels et de développer l’efficacité de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique.



Les deux vice-Premiers ministres ont signé le procès-verbal de la 23e réunion. Ils ont convenu d’organiser la prochaine réunion au Vietnam en 2022. -VNA