Panorama de la séance de travail. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Le ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi, a rencontré le 27 septembre à Hanoï le ministre cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Rodrigo Malmierca Diaz.



Le ministre Nguyen Thanh Nghi a déclaré apprécier les résultats et le potentiel de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences et des technologies, à travers le mécanisme du Comité intergouvernemental.



En ce qui concerne le Plan d'action pour la mise en œuvre de l'Agenda économique bilatéral à moyen terme entre le Vietnam et Cuba pour la période 2023-2025, les deux parties en ont finalisé le projet et sont parvenues à un accord pour pouvoir le signer à l'occasion de la visite au Vietnam du Premier ministre cubain.



“Lors de la 40e réunion du Comité intergouvernemental prévue pour la dernière semaine de novembre 2022 à Cuba, les deux parties s'accorderont sur le contenu de la coopération pour la période 2021-2022”, a indiqué le ministre Nguyen Thanh Nghi, avant d’insister sur la nécessité de rechercher des mesures pour lever les obstacles, aider les entreprises des deux pays à mettre en oeuvre les projets de coopération dans le commerce et l’investissement selon le rythme déjà fixé.



De son côté, le ministre cubain Rodrigo Malmierca Diaz a émis le souhait que les deux pays renforcent leur coopération dans divers secteurs, notamment la santé, les produits pharmaceutiques… -VNA