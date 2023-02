Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Khac Dinh, président du groupe des députés d'amitié Vietnam-Russie s'est entretenu le 17 février à Hanoï avec le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Andrey Yatskin, président du groupe de coopération avec l'AN vietnamienne.Soulignant que la Russie était l'un des partenaires prioritaires et de premier plan dans la politique étrangère du Vietnam, le dirigeant russe a déclaré que le Vietnam souhaitait poursuivre une coopération substantielle et efficace avec la Russie dans tous les domaines, pour l'intérêt commun de des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.Nguyen Khac Dinh a demandé à la Russie d’examiner, d’ajuster et de reclasser bientôt l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne au niveau favorable à la coopération bilatérale. En plus, il a souhaité que les deux parties continuent d'examiner et de supprimer les barrières non tarifaires dans le commerce bilatéral, en particulier dans le secteur agricole.Concernant la coopération parlementaire, les deux parties ont convenu qu'il s'agissait de l'un des piliers importants des relations entre le Vietnam et la Russie.Concernant le groupe des députés d'amitié Vietnam-Russie de la 15e AN, Nguyen Khac Dinh a déclaré que le groupe souhaitait promouvoir les relations avec les membres du groupe de coopération avec l'AN vietnamienne du Conseil de la Fédération de Russie pour consolider et renforcer davantage la confiance politique et les bonnes relations de coopération entre les députés des deux pays, promouvoir la coopération entre l’AN vietnamienne et le Conseil de la Fédération russe en particulier et entre le Vietnam et la Russie en général.Enfin, les deux parties ont convenu de promouvoir l'échange de délégations entre les deux organes législatifs, notamment des hauts dirigeants ; de renforcer l'échange d'expériences dans l'élaboration et le perfectionnement des institutions, d'informer des activités législatives de chaque pays ; de soutenir mutuellement lors de forums parlementaires multilatéraux ; de mettre en œuvre efficacement un plan de coordination entre les deux organes législatifs afin de promouvoir étroitement la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la technologie, l'éducation, etc...