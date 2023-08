Le sécrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (droite) reçoit le président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran, Ali Ardeshir Larijani, en visite officielle au Vietnam, le 16 avril 2018. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, participera à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44) en Indonésie et effectuera des visites officielles en Indonésie et en Iran du 4 au 10 août.



Dans une interview accordée à la presse, le chef adjoint de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Le Anh Tuan, a souligné les avancées des relations entre l'AN du Vietnam et l’Assemblée consultative islamique d’Iran ces derniers temps, dont les visites, rencontres et contacts des dirigeants des deux organes.



Il a également rappelé les rencontres et séances de travail en présentiel ou par visioconférence entre les deux groupes parlementaires d'amitié des deux pays.

Selon Le Anh Tuan, la prochaine visite de Vuong Dinh Hue en Iran sera sa première visite officielle en Iran en tant que président de l'Assemblée nationale vietnamienne. Elle marquera un jalon particulièrement important pour renforcer et élargir la coopération multiforme entre les organes législatifs des deux pays dans les temps à venir.

La visite favorisera l'échange de délégations à tous les niveaux. Elle vise également à renforcer l'échange d'informations, le partage d’expériences en matière d'activités législatives et de promotion du rôle de l’organe législatif dans la supervision de l'application des lois et la mise en œuvre des traités et accords internationaux signés, à promouvoir plus efficacement le mécanisme de coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux.

La visite du président de l’AN Vuong Dinh Hue contribuera à promouvoir la coopération bilatérale entre le Vietnam et l'Iran à tous les niveaux.-VNA