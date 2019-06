Le chef de la Commission centrale de Sensibilisation et d' Éducation Vo Van Thuong. Photo : VNA

Hanoi, 20 juin (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Côte d’Ivoire les 18 et 19 juin, une délégation du Parti communiste du Vietnam conduite le chef de la Commission centrale de Sensibilisation et d' Éducation Vo Van Thuong a eu des entrevues avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumahoro, et d’autres responsables.

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a souligné que la Côte d’Ivoire souhaite apprendre des expériences du Vietnam dans l’augmentation de la productivité et du revenu des habitants.

Les deux pays doivent continuer leur coopération dans le secteur de la transformation des noix de cajou, a-t-il indiqué, ajoutant que la Côte d’Ivoire servirait de passerelle pour promouvoir les relations entre le Vietnam et l’Alliance africaine. Il a souhaité en retour que le Vietnam aide la Côte d’Ivoire à élargir sa coopération avec l’ASEAN.

Le président de l’Assemblée de Côte d'Ivoire, Amadou Soumahoro, pour sa part, s’est réjoui du développement des relations entre le Vietnam et la Côte d’Ivoire et a estimé que le Vietnam est le 2e partenaire de la Côte d’Ivoire après l’Afrique du Sud en termes d'exportations de noix de cajou.

Les deux pays peuvent élargir la coopération dans d’autres secteurs comme l’industrie, l’agriculture, la construction, l’exploitation minière et renforcer la coopération dans la culture et les communications.

Vo Van Thuong a affirmé que le Parti, l’Etat vietnamiens prenaient en haute considération le développement des relations d’amitié et de coopération multiforme avec les pays africains, dont la Côte d’Ivoire.

Le Vietnam est actuellement le 2e partenaire de la Côte d’Ivoire avec près d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux en 2018, a-t-il dit.

Vo Van Thuong a remercié ce pays africain d'avoir soutenu la candidature vietnamienne au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021 et d’avoir créé des conditions favorables pour que les Vietnamiens vivant en Côte d’Ivoire puissent stabiliser leur vie.

A cette occasion, Vo Van Thuong a répondu aux questions de la presse de Côte d’Ivoire et réaffirmé la volonté du Parti et de l’Etat vietnamiens d'élargir la coopération avec ce pays africain et le souhait d’accueillir le président ivoirien au Vietnam afin de porter les relations d’amitié et de coopération bilatérales à une nouvelle hauteur.

Le même jour, Vo Van Thuong a eu un entretien avec Amada Bictogo, vice-président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, qui a souligné que le Parti RHDP souhaitait échanger des expériences avec le Parti communiste du Vietnam dans la direction du pays.

Vo Van Thuong a demandé aux parties de promouvoir les échanges de délégations, notamment celles de haut rang, pour partager des expériences dans l’édification des partis politiques.

La délégation du PCV a également eu une séance de travail avec le ministre ivoirien de l’Information et des Communications. Les deux parties ont partagé des expériences dans la gestion de la presse et des communications, et ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans l’avenir. - VNA