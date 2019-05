La délégation du district de Wenshan se rend à une zone de plantation de canne à sucre pour l'exportation, dans la commune de Phong Quang, district de Vi Xuyen, province de Ha Giang. Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - Une délégation du district de Wenshan de la province chinoise du Yunnan conduite par le secrétaire de son Comité du Parti, Tong Zhi Yun, effectue les 7 et 8 mai une visite de travail dans la province vietnamienne de Ha Giang (Nord).

Lors de l'entretien avec la délégation du district de Wenshan, le secrétaire du Comité du Parti de la province de Ha Giang Trieu Tai Vinh a rappelé la coopération entre les deux parties lors de ces dernières années. Il a souhaité qu'en 2019, les organes compétents de Ha Giang et du district de Wenshan puissent remplir les formalités nécessaires à l'ouverture officielle du point de dédouanement des marchandises de Na La au poste frontalier international de Thanh Thuy (district de Van Xuyen, province de Hà Giang) - Tianbao (district de Wenshan, province du Yunnan).

Trieu Tai Vinh a en outre appelé à finaliser rapidement les infrastructures et les formalités juridiques pour attirer davantage d'entreprises participant aux activités d'import-export au poste frontalier Xin Man-Dulong.

Il a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre la convention de coopération dans la gestion transfrontalière de la main-d'œuvre, de créer des conditions favorables à la coopération entre les entreprises des deux localités dans la production et la transformation de produits agricoles.

Selon Tong Zhi Yun, la Chine et le Vietnam sont de bons partenaires et de bons amis. En 2019, Wenshan et Ha Giang continuent de renforcer leurs relations et de partager des expériences, dans le but de faire de leurs relations un exemple pour les liens entre le Vietnam et la Chine.

Il a promis de demander aux organes compétents d'accélérer l'amélioration des infrastructures dans le poste frontalier international de Thanh Thuy-Tianbao et celui de Xin Man-Dulong.

Selon lui, les deux parties devraient coopérer dans le développement des infrastructures de transport, la formation des ressources humaines, l'attraction des investissements, le tourisme. Il a souhaité renforcer la coopération avec les établissements de production et de transformation de produits agricoles et pharmaceutiques de Ha Giang, et que les entreprises de Wenshan bénéficient de conditions favorables pour investir à Ha Giang. -VNA