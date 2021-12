Lors de la table ronde. Photo : Viet Duc



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 10 décembre, l'ambassade du Kazakhstan au Vietnam et l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh ont organisé conjointement une table ronde intitulée "Kazakhstan - 30 ans de développement durable".



Cet événement s’est tenu à l'occasion du 30e anniversaire de la Fête de l’Indépendance du Kazakhstan (16 décembre). Il avait également pour objet de s’orienter vers le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Kazakhstan (29 juin 2022).



Lors de la table ronde, l’ambassadeur du Kazakhstan, E. S. Bayzhanov a rappelé de grands jalon de l’histoire de son pays, ainsi que ses réalisations socio-économiques.



S’agissant de la coopération entre son pays et le Vietnam, le diplomate a affirmé que les relations fiables entre les deux pays s'étaient développées dans un esprit d'amitié et de coopération mutuellement avantageuse. Il a déclaré espérer que la prochaine réunion du Comité intergouvernemental, prévu en 2022, permettrait de créer de nouvelles avancées des relations bilatérales. -VNA