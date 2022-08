Binh Duong (VNA) – Une haute délégation de la province de Binh Duong (Sud), conduite par le secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation de l'Assemblée nationale provinciale Nguyen Van Loi, a travaillé le 23 août avec une haute délégation de la province de Champassak, conduite par le secrétaire du Comité provincial du Parti, son gouverneur, Vilayvong Bouddakham.



Les dirigeants des deux parties ont résumé et évalué les résultats de la coopération bilatérale au cours de la période 2016-2021 et défini les orientations de la coopération pour la période 2022-2026.



En conséquence, les deux provinces ont convenu de signer un accord de coopération au cours de la période 2022-2026 avec 10 contenus principaux concernant l'échange de délégations de haut niveau ; le partage des expériences ; l’aide de Champasak dans l'étude et la planification des terres de plantation d'hévéas ; la demande au gouvernement lao d'allouer des terres à la société par actions Dau Tieng - Viet Lao pour mettre en œuvre le projet de plantation de 10.000 hectares d'hévéas dans la province de Champasak . Les deux parties coopéreront, soutiendront et créeront des conditions favorables pour que l'Université Thu Dau Mot et l'Université de Champassak mènent des activités de recherche, de coopération, de transfert de programmes de formation et aussi offrent des bourses aux étudiants des deux pays.

A cette occasion, la province de Champassak a décerné des certificats d’honneur au Bureau du Comité provincial du Parti, du Bureau du Comité populaire provincial et du Département provincial des affaires étrangères pour leurs réalisations exceptionnelles dans le développement des relations d’amitié entre Binh Duong et Champasak. -VNA