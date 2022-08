Hanoï, 22 août (VNA) - Le ministre de la Justice Lê Thanh Long a eu un entretien le 22 août à Hanoï avec son homologue lao Phayvy Siboualypha, au cours duquel ils ont convenu d'accroître l'efficacité de la coopération entre les deux ministères et de diversifier les formes de coopération.

Lors de l'entretien. Photo : VNA



La coopération se concentrera sur l'application des technologies de l'information et l'échange d'expériences en ligne.



Le ministère vietnamien de la Justice est prêt à soutenir son homologue lao dans la perfection institutionnelle, a affirmé Lê Thanh Long.



Le ministère lao de la Justice continuera d'envoyer des étudiants au Vietnam et travaillera activement avec le ministère lao de l'Éducation et des Sports pour envoyer ses fonctionnaires au Vietnam pour des programmes de formation.



Les deux ministères ont convenu d’intensifier leur collaboration pour traiter les affaires de nationalité concernant les citoyens vietnamiens et lao.



En ce qui concerne l'aide publique au développement (APD) du Vietnam à l'Académie judiciaire du Laos, ils ont convenu de se coordonner étroitement pour conclure le projet en décembre, répondant à la demande de formation du personnel de la partie lao.

Il s'agit de la première visite officielle au Vietnam du ministre lao de la Justice depuis sa prise de fonction en avril 2021.- VNA