Paris (VNA) - Le renforcement de la coopération avec les localités françaises est l'objectif de la visite de travail de l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang à Nice les 1 et 2 mai.

Dans le cadre de cette tournée, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a rendu visite à M. Philippe Pradal, adjoint au maire de Nice. Ce dernier a présenté le modèle Ecovallée que sa ville met en place pour réaménager durablement le delta du Var avec trois axes parallèles de développement économique, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. Il a exprimé son désir de partager avec Cân Tho, sa ville de jumelage depuis 2011, ses expériences dans la lutte contre le changement climatique et pour la transformation écologique.

Philippe Pradal, adjoint au maire de la ville de Nice (gauche) t l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang. Photo: Thu Ha/VNA

M. Philippe Pradal a apprécié les programmes de coopération dans le domaine de l'enseignement de la langue française, la formation des enseignants francophones dans la santé et le commerce. Il a souhaité continuer à les promouvoir et élargir la formation à la numérisation. Dans le domaine médical, le maire adjoint de Nice a présenté les atouts de sa ville en matière biologique, et a souhaité rechercher des opportunités de coopération avec le Vietnam dans l'exploitation des herbes médicinales et le développement de la médecine traditionnelle.

Lors d'une rencontre avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côtes d'Azur, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a présenté les potentialités d'investissement des entreprises françaises au Vietnam, ainsi que les opportunités du Vietnam en France.

S'entretenant avec les dirigeants locaux, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang s'est félicité de la coopération du jumelage entre Nice et la ville de Cân Tho dans le domaine de la santé et de l'éducation, entre l'Université de Sofia Antipolis et l'Université de Da Nang. Il a encouragé les partenaires à continuer de renforcer leur coopération, et les entreprises niçoises à coopérer avec le Vietnam dans la santé, la numérisation et l'aquaculture.

Rencontre avec la communauté vietnamienne de Nice

L'ambassadeur Dinh Toan Thang rencontre des membres de la communauté vietnamienne de Nice . Photo: VNA

Au cours de sa séance de travail avec des Vietnamiens d'outre-mer et des étudiants qui travaillent ou étudient à Nice, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a écouté leurs aspirations, encouragé l'esprit de travail et d'étude des Viêt kiêu et étudiants vietnamiens. Il a encouragé la communauté à continuer de préserver la tradition d'entraide et de soutien mutuel, de maintenir l'enseignement et l'apprentissage de la langue vietnamienne, de promouvoir l'identité culturelle vietnamienne et de renforcer les relations franco-vietnamiennes.

Dans l'après-midi du 2 mai, l'ambassadeur Dinh Toan Thang et la délégation de l'ambassade ont visité une exposition de peintures du roi Hàm Nghi au Musée des arts asiatiques de Nice.

Exprimant sa satisfaction devant les résultats de la visite de travail, l'ambassadeur a déclaré que les deux parties ont évoqué de nombreux domaines de coopération traditionnels avec les localités partenaires de longue date de Nice telles que Cân Tho et Dà Nang. Les dirigeants de la ville et les entreprises sont très intéressés par les opportunités et les perspectives de coopération avec le Vietnam, non seulement dans le commerce et l'investissement, mais aussi dans les domaines de la culture, des musées, du tourisme et de la formation. En particulier, la coopération en matière de protection des patrimoines est un domaine où Nice a des atouts et qui intéresse également le Vietnam. L'ambassadeur a espéré que les échanges avec les partenaires niçois continueraient à jeter les bases d'une coopération entre les localités et les partenaires des deux pays à l'avenir.

Selon l'adjoint au maire Philippe Pradal, les potentiels de coopération entre Nice et le Vietnam sont nombreux car cette ville a la chance d'avoir une importante communauté vietnamienne et ce sont eux qui ont créé des ponts pour la relation entre Nice et le Vietnam. En outre, les programmes de coopération entre des universités de Nice et du Vietnam contribuent également à renforcer les échanges culturels, scientifiques, techniques et technologiques, aidant les deux parties à mieux se connaitre et se respecter.

Pour sa part, M. Olivier-Henri Sambuchi, président délégué de la Mission pour la candidature de Nice à l'inscription par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, a également vu le grand potentiel de coopération entre cette ville touristique balnéaire et le Vietnam dans le domaine de la conservation du patrimoine et du développement touristique, et il souhaite coopérer avec le Vietnam dans ces domaines.

Située au bord de la Méditerrané, Nice est la est la cinquième commune de France en population après Paris, Marseille, Lyon et Toulouse, mondialement connue pour le tourisme de villégiature. Le parc Hi-Tech de Sofia Antipolis, qui comprend des universités, des centres de recherche et des applications technologiques, est le plus grand modèle de vallée technologique en France.

Avec une longue tradition de 200 ans, ainsi que de nombreux monuments de haute valeur culturelle et historique, Nice a été reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial en juillet 2021. -VNA