Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man et Mme Pingkham Lasasimma, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Laos. Photo : VNA



Quang Binh (VNA) - Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a hautement apprécié l’organisation, par le Bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat de l'Assemblée nationale du Laos, du 11e séminaire et échange de travail entre les deux parties dans la ville de Dong Hoi, province de Quang Binh (Centre).

Tran Thanh Man a reçu le 19 août à Quang Binh Mme Pingkham Lasasimma, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Laos, demandant à deux secrétaires généraux des deux pays de coordonner étroitement dans les conseils pour la mise en œuvre des activités de coopération entre les deux organes législatifs ; d’échanger des expériences de travail afin d'améliorer encore la qualité et l'efficacité du travail consultatif. Les deux parties doivent élaborer prochainement un programme de coopération précis concernant la formation des députés et des membres du Conseil populaire dans les temps à venir.

Pingkham Lasasimma a espéré qu’à travers le séminaire et l'échange de travail, la partie lao tirera des leçons plus précieuses du Bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam comme des expériences dans la rénovation de la mode d’activité, l'application des technologies de l'information dans le travail, des conseils sur les politiques et les lois dans les domaines socio-économiques...

Elle a sincèrement remercié les dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam, y compris l'Assemblée nationale et le Bureau de l'Assemblée nationale, pour avoir toujours prêté attention à aider le Parti, l'État et le peuple lao dans de nombreux domaines, notamment l’octroi de fournitures et équipements médicaux pour la prévention et le contrôle du COVID-19 ; le partage d’expériences dans la reprise socio-économique après la pandémie et dans la gestion et la direction de la Maison de l’Assemblée nationale. - VNA