Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vendredi soir, Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a reçu John Barilaro, vice-Premier ministre de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, en visite de travail au Vietnam.



Nguyen Thanh Phong a fait l'éloge des bonnes relations entre les deux pays en général et entre Ho Chi Minh-Ville et l'État australien en particulier.

Il a informé son invité des efforts déployés par la mégapole du Sud pour devenir un centre scientifique, technologique, économique et commercial majeur de l'Asie du Sud-Est. Il a également souligné que la ville avait besoin de solutions, de nouvelles technologies pour faire face aux impacts du changement climatique.



Ho Chi Minh-Ville souhaite la bienvenue aux entreprises australiennes apportant de nouvelles technologies et solutions, a déclaré le responsable municipal, tout en espérant que, sur la base des documents de coopération signés entre les deux parties, les autorités de l'État de Nouvelle-Galles du Sud fourniraient un soutien technique dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées.



Pour sa part, le responsable de la Nouvelle-Galles du Sud a espéré que les deux parties élaboreraient bientôt des projets de coopération concrets, notamment dans les domaines de l'éducation, des ressources naturelles et de l'énergie, de l'agriculture, des startups, des petites et moyennes entreprises, des investissements en infrastructure, des sciences et des technologies et du tourisme. -VNA