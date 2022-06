Nguyen Van Nen (droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, et le nouveau consul général de Chine dans la mégapole du Sud Wei Huaxiang. Photo: sggp.org.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu le 28 juin le nouveau consul général de Chine dans la mégapole du Sud Wei Huaxiang.

Nguyen Van Nen s'est déclaré convaincu que le consul général Wei Huaxiang apporterait des contributions concrètes au renforcement des liens entre Ho Chi Minh-Ville et les ministères, secteurs et localités chinois.

Il a émis le souhait que le diplomate chinois jouerait le rôle de passerelle pour promouvoir la coopération, les investissements, les échanges entre les Vietnamiens et les Chinois, notamment les partages d’expériences entre les deux parties en matière de gestion de la population, d'organisation du trafic, de développement des logements, etc.

A cette occasion, Wei Huaxiang a proposé plusieurs programmes de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et des localités chinoises dans la logistique, les villes intelligentes, l'économie numérique, la santé, la construction d'infrastructures et de logements sociaux, etc.

Parmi les 116 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville, la Chine se classe 18e avec 240 millions de dollars. Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint près de 170 milliards de dollars en 2021 et 73 milliards au cours des cinq premiers mois de 2022. -VNA