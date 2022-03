Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, reçoit Ariadne Feo Labrada, nouvelle consule générale de Cuba à Ho Chi Minh Ville. Photo: sggp.org.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 29 mars, Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu les nouvelles consules générales de Cuba et d'Australie à Ho Chi Minh Ville, respectivement Mme Ariadne Feo Labrada et Mme Sarah Hooper, à l'occasion de leur nouveau mandat au Vietnam.

Lors de la réception de la nouvelle consule générale de Cuba, Nguyen Van Nen a souligné que ces 60 dernières années, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale Vietnam - Cuba ont été constamment renforcées et développées. Les peuples des deux pays se sont toujours tenus côte à côte, surmontant ensemble toutes les difficultés et tous les défis. Les relations Vietnam - Cuba sont un modèle des relations solide et fiable.

Le dirigeant de Ho Chi Minh Ville a exprimé son espoir qu'Ariane Feo Labrada servirait de pont et contribuerait à promouvoir la coopération Vietnam - Cuba, entre Ho Chi Minh-Ville et Cuba en particulier, dans des domaines où son pays dispose d'atouts tels que la médecine et les biotechnologies.

Par l'intermédiaire de la diplomate cubaine, Nguyen Van Nen a remercié le gouvernement et le peuple cubains pour leur soutien et leur assistance accordés à l'administration et au peuple de Ho Chi Minh-Ville dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Pour sa part, la consule générale de Cuba a affirmé qu'elle avait toujours une grande affection pour le Vietnam, le considérant comme sa deuxième Patrie. La diplomate a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple vietnamiens pour avoir soutenu Cuba dans la lutte contre la crise sanitaire.

Nhập mô tả cho ảnhLe secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, reçoit Sarah Hooper, nouvelle consule générale d'Australie à Ho Chi Minh Ville. Photo: sggp.org.vn

Lors de la réception de la consule générale australienne Sarah Hooper, Nguyen Van Nen a remercié le gouvernement et le peuple australiens pour avoir soutenu et accompagné Ho Chi Minh-Ville la dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Il a souligné le grand potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines tels que le commerce, le tourisme, l'éducation, les sciences et technologies.

En 2023, l'Australie et le Vietnam célébreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Selon Sarah Hooper, le ministère australien des Affaires étrangères espère que le partenariat stratégique Australie-Vietnam sera reclassé au niveau du partenariat stratégique intégral en 2023, contribuant à élargir la coopération dans les domaines de la défense, du commerce, de l'économie verte... -VNA