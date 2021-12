Photo: VNA

Quang Binh (VNA) - Des représentants des provinces vietnamienne de Quang Binh (Centre) et laotienne de Khammouan ont signé le 17 décembre un accord de coopération lors d'une réunion à la porte frontière internationale de Cha Lo à Quang Binh.

S'exprimant lors de la réunion, le secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Binh, Vu Dai Thang, a réitéré la détermination à cultiver la solidarité particulière, l’amitié fidèle et la coopération intégrale entre les comités du Parti, les autorités et les habitants des deux provinces.

Le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de la province de Khammouan, Vanxay Phongsavanh, a souligné que ces deux dernières années, Khammouan avait reçu le soutien de Quang Binh pour atténuer les difficultés causées par la pandémie de COVID-19.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de proposer aux deux gouvernements d'envisager l'inclusion de l'autoroute 12 et des portes frontalières internationales de Cha Lo - Na Phau dans l'Accord de facilitation des transports transfrontaliers de la sub-région du Grand Mékong.

Elles se sont aussi engagées à favoriser les entreprises et les investisseurs à investir dans les secteurs du commerce, du tourisme et des transports.

En plus de préserver la biodiversité du Parc national de Phong Nha-Ke Bang au Vietnam et de la Réserve nationale de Hin Namno au Laos, elles travailleront également en étroite collaboration dans la défense nationale, la sécurité, la protection des frontières et la lutte contre la pandémie. -VNA