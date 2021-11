Des patrouilles dans la porte frontalière de Lao Cai. Photo : VNA



Lao Cai (VNA) – Un entretien virtuel entre une délégation de gardes-frontières de quatre provinces de Lao Cai, Lai Chau, Dien Bien et Ha Giang dans la région du Nord-Ouest du Vietnam et celle du Poste de contrôle d'entrée et de sortie de garde-frontière du Yunnan de Chine, a eu lieu le 23 novembre dans la ville de Lao Cai, province éponyme du Nord.

Ces derniers temps, les gardes-frontières du Vietnam et de Chine (région du Nord-Ouest du Vietnam) ont étroitement coopéré dans la gestion des frontières dans le contexte de la propagation de la pandémie de COVID-19. Les deux parties ont créé des conditions favorables au trafic à travers les frontières. Les mécanismes de coopération tels que les patrouilles conjointes, les rapports sur la situation, la coopération dans la résolution des affaires…. ont connu de nombreuses réalisations importantes.



La partie vietnamienne a soutenu la Chine avec 43.500 masques médicaux ; 960 bouteilles d'alcool antiseptique. La partie chinoise a aussi accordé au Vietnam avec 46.000 masques médicaux, 200 combinaisons de protection ; 30 barils d'eau désinfectante ; 50 thermomètres.

Lors de l’entretien, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir le mécanisme de coopération de garde-frontière. Lorsque la situation épidémique de COVID-19 est sous contrôle, les deux parties continueront d'organiser des échanges d’amitié et professionnels directs entre les unités concernées des deux parties. - VNA