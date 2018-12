Cérémonie de signature du mémorandum de la 7e réunion du groupe mixte de travail entre les provinces vietnamiennes de Lai Chau, Ha Giang, Lao Cai, Dien Bien et le Yunnan (Chine). Photo : VNA



Lai Chau (VNA) – La 7e réunion du groupe mixte de travail entre les provinces vietnamiennes de Lai Chau, Ha Giang, Lao Cai, Dien Bien et le Yunnan (Chine) a eu lieu le 12 décembre dans la ville de Lai Chau, province éponyme.



La réunion a été co-présidée par Giang A Tinh, vice-président du Comité populaire provincial de Lai Chau, et Na Jie, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale du Yunnan.



Il s’agit d’un événement annuel qui permet de renforcer l’amitié et la coopération entre ces quatre provinces frontalières du Vietnam et le Yunnan. Selon Giang A Tinh, la 7e réunion a aidé les deux parties à échanger des informations, à évaluer leur coopération et à définir des orientations futures.



Présent à l’événement, Pham Sao Mai, assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, chef du Département pour l’Asie du Nord-Est de ce ministère, a affirmé que les résultats de cette réunion contribueraient au développement des relations entre les deux nations.



De son côté, Na Jie a déclaré que le Yunnan attachait une grande importance à sa coopération avec ces quatre provinces du Nord du Vietnam. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer la construction de la zone de coopération économique transfrontalière Hekou-Lao Cai, d’intensifier les liens dans les transports et les échanges commerciaux.



Lors de la réunion, les provinces vietnamiennes et le Yunnan ont convenu de promouvoir le commerce et l’investissement à travers des foires et des conférences, des rencontres entre entreprises… Les deux parties ont également décidé de collaborer dans la protection de la sécurité et la gestion frontalières, ainsi que d’autres secteurs tels que les transports, l’agriculture, la sylviculture, le tourisme, l’éducation, la santé, la culture… Elles se sont en outre engagées à renforcer les échanges de tous échelons.



Un mémorandum de la réunion et plusieurs conventions de coopération ont été signés à cette occasion, dont un accord sur l’ouverture de postes frontaliers entre Ha Giang et le Yunnan.



La 8e réunion du groupe mixte entre les provinces vietnamiennes de Lai Chai, Ha Giang, Lao Cai, Dien Bien, et le Yunnan (Chine) aura lieu en 2020 dans cette province chinoise. -VNA