Le général de corps d’armée Le Chiem (à droite), vice-ministre vietnamien de la Défense et le général Mam Sophat, directeur du Département de la législation du ministère cambodgien de la Défense. Photo : qdnd

Hanoï (VNA) - Le général de corps d’armée Le Chiem, vice-ministre vietnamien de la Défense, a reçu le 6 décembre à Hanoi le général Mam Sophat, directeur du Département de la législation du ministère cambodgien de la Défense.

Lors de la réunion, le vice-ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam et le Cambodge entretenaient une amitié traditionnelle au cours du processus de lutte pour la libération nationale d'hier ainsi que pour l'édification et la défense nationale d'aujourd'hui.

Le ministère vietnamien de la Défense respecte toujours et promeut les bonnes relations traditionnelles avec l'armée et le peuple cambogiens, a-t-il affirmé, ajoutant que la coopération dans le développement du système judiciaire et d’application de la loi étaient la condition pour perfectionner le système juridique au sein de l'armée de chaque pays.

En réponse, le général Mam Sophat a souhaité que le ministère vietnamien de la Défense poursuive les échanges de délégations à tous les niveaux, la formation du personnel à l'application de la loi et la mise en place d'un système juridique au sein de l'armée. –VNA