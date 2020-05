Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 29 mai, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a eu une conversation téléphonique avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, sur le renforcement de la coopération bilatérale et de la coordination entre leurs pays au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Pham Binh Minh et Sergueï Lavrov ont convenu de poursuivre leur coordination étroite pour promouvoir les activités diplomatiques des dirigeants des deux pays dans les temps à venir, de renforcer la coopération bilatérale dans le cadre des Années croisées entre le Vietnam et la Russie.



Les chefs de la diplomatie vietnamienne et russe ont également discuté des mesures pour contenir l’épidémie de COVID-19. Ils se sont engagés à assister les ressortissants vietnamiens et russes et à collaborer pour résoudre à temps les problèmes surgissant. Sergueï Lavrov a déclaré apprécier les mesures prises par le Vietnam face au COVID-19, les qualifiant d’expériences précieuses qui devraient être partagées.



S’agissant de la collaboration au sein du Conseil de sécurité, Pham Binh Minh a déclaré souhaiter qu’en moments difficiles, les membres du Conseil de sécurité, notamment la Russie et les autres puissances, puissent trouver une voix commune, contribuant à maintenir et promouvoir un environnement international pacifique et stable. Les deux parties ont affirmé poursuivre leur coordination étroite et partager des informations sur les questions d’intérêt commun.



A cette occasion, Pham Binh Minh a invité Sergueï Lavrov à assister à la conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM) prévue en août prochain au Vietnam. -VNA