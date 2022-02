Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les crevettes représentent une grande partie du chiffre d'affaires total des exportations de produits aquatiques. Toutefois, la filière se heurte à plusieurs défis, dont une grande concurrence.



Évaluant les perspectives des exportations de produits aquatiques en 2022, Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), a déclaré que les exportations continueraient de croître grâce à la hausse annuelle de la demande mondiale d'environ 5%.



Des rapports de la VASEP indiquent également que la filière crevetticole pourrait croître d'environ 9% par an au cours de la période 2022-2025. D'ici 2025, le chiffre d'affaires des exportations de crevettes pourrait atteindre 5,6 milliards de dollars.



Actuellement, les États-Unis sont le premier débouché de crevettes vietnamiennes, représentant 28% des parts de marché. Le deuxième plus grand marché est l'Europe (Royaume-Uni compris) avec 21,8%, devant le Japon avec 14,9%, la Chine avec 10,6% et la République de Corée avec 9,6%.

En 2021, malgré la 4e vague de COVID-19, le chiffre d'affaires des exportations de produits aquatiques a bien progressé, atteignant 8,9 milliards de dollars, dépassant les attentes des entreprises. Avec ce résultat, le Vietnam figure toujours parmi les grands exportateurs mondiaux de produits aquatiques.



Bien que les opportunités de marché soient prometteuses, les entreprises de la filière crevetticole affirment qu'il existe encore de nombreux défis tels que l'augmentation des coûts.



Selon plusieurs producteurs et exportateurs, le chiffre d’affaires à l'exportation de produits aquatiques ont bien augmenté mais n'ont pas apporté de réels avantages économiques aux entreprises car le fret et de nombreux autres coûts ont “érodé” les bénéfices.



“Les années précédentes, notre entreprise a dépensé environ 20 milliards de dongs en frais d'expédition pour les marchandises d'exportation. Mais l'année dernière, avec le même volume, elle a dû payer jusqu'à 120 milliards de dongs et en 2022, ce sera probablement encore plus élevé”, a précisé Tran Van Linh, président du conseil d’administration de la société d'aquaculture et de commerce Thuan Phuoc.



Selon Tran Van Linh, non seulement le fret maritime a augmenté, mais de nombreux autres facteurs tels que les emballages et les aliments aquatiques ont également bondi de 20 à 30%, entraînant une hausse des prix des crevettes... Afin d'assurer des bénéfices, cette année, les prix de vente doivent augmenter de 20 à 30% par rapport à 2021, mais la plupart des partenaires n'acceptent qu'une augmentation maximale de 10 à 15% vu la réduction des revenus des consommateurs.

Selon des experts, il est ainsi important de rechercher des processus d’élevage de crevettes appropriés pour diminuer les coûts, de moderniser les chaînes de production pour augmenter la productivité, réduire la dépendance aux travailleurs et augmenter l'hygiène des produits... En outre, les localités ayant des conditions favorables à l'élevage de crevettes devraient rapidement planifier des zones d'élevage pour un développement vert et durable.-VNA