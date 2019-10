Semaine culturelle, touristique et commerciale du village de métier de Van Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le festival du folklore dans la vie contemporaine 2019 aura lieu du 15 au 17 novembre sur l'esplanade de la statue Ly Thai Tô, dans l'arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï.

Organisée pour la première fois à Hanoï, le festival vise à mettre en l’honneur, présenter la culture folklorique contemporaine et des patrimoines culturels de la capitale aux citoyens et aux touristes, contribuant ainsi à protéger et à faire valoir des valeurs des patrimoines culturels traditionnels dans la société contemporaine.

Outre la cérémonie d’ouverture, l’événement comprendra une palette d’activités attrayantes telles que la présentation des villages de métiers traditionnels dont le village de la ceramique de Bat Trang, le village de la soie de Van Phuc, le métier de la laque poncée de Ha Thai…

Un espace présentant des arts populaires dans la vie contemporaine offrira aux visiteurs l’occasion de découvrir les valeurs historiques, culturelles, artistiques ainsi que des efforts de préservation et de restauration des peintures folkloriques les plus typiques de Hanoï telles que les estampes populaires de Hàng Trông, de Kim Hoang, de Dong Ho… Ils pourront profitent pour vivre leurs propres expériences avec des artisans.

Dans ce cadre, seront prévues des représentations des patrimoines culturels immatériels dans la vie contemporaine et la présentation des patrimoines de Hanoï.

Le festival du folklore dans la vie contemporaine 2019 s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 15e Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre) et à l’occasion de l’élaboration d’un dossier de candidature de Hanoï pour devenir membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Hanoï - la capitale millénaire du Vietnam - est le lieu de convergence de la culture et des civilisations, possédant le plus grand nombre de patrimoines culturels du pays. De nombreux types de cultures folkloriques ont été transmis par des générations d'Hanoïens et ont été adaptés à la société contemporaine.

Avec près de 6.000 patrimoines matériels et immatériels répertoriés, Hanoï est la localité nationale qui en compte le plus. Il s’agit de monuments historiques, d’ouvrages architecturaux d’art, de sites archéologiques, de pagodes et d’autres sites pittoresques. Répartis dans tous ses arrondissements, districts et chef-lieu, ils se concentrent dans les arrondissements de Hoàn Kiêm, Đông Đa, Hai Bà Trung, Hà Đông. Les sites les plus emblématiques sont le lac Hoàn Kiêm ou lac de l’Épée restituée, le temple Ngoc Son, le temple de la Littérature, la cité impériale de Thang Long, ou encore le temple des deux sœurs Trung.

En plus de posséder le plus grand nombre de monuments et sites historiques, réunis sous le vocable de "patrimoines matériels", Hanoï est aussi le berceau d’une pléthore de "patrimoines immatériels", notamment de chants traditionnels. On peut citer le hát xâm (chant des aveugles), le ca trù (chant des courtisanes), le trông quân (chansons alternées accompagnées d’un tambourin), le hát dô, le chèo tàu, etc.

Des villages de métiers sont également des patrimoines culturels immatériels de Hanoï. La capitale vietnamienne est la localité possédant le plus grand nombre de villages de métiers et d’artisans du pays. Elle est aussi surnommée "la terre aux centaines de métiers traditionnels". Parmi les plus de 5.400 villages de métiers du Vietnam, Hanoï et ses alentours comptent 1.350 villages artisanaux dont plus de 300 reconnus pour leur activité traditionnelle.



Dans les villages de la capitale, 47 des 52 groupes de métiers artisanaux du pays sont représentés avec, entre autres, la laque, la céramique, la soie et la broderie.

Dans le cadre du Projet d’inventaire complet et de protection des patrimoines culturels immatériels de Hanoï pour la période 2013-2015, des milliers de patrimoines ont été recensés en vue d’une gestion étroite. Nombre d’entre eux ont donné lieu à l’élaboration de dossiers en vue d’un classement dans la liste des patrimoines immatériels du pays. Le projet vise également à doter les professionnels de la conservation des patrimoines culturels et autres acteurs de compétences et d’outils permettant d’améliorer la préservation, la gestion et la valorisation de ces patrimoines immatériels dont beaucoup sont menacés de disparition et nécessitent donc des mesures de sauvegarde urgentes. -VNA