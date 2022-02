Khanh Hoa (VNA) – Parlant de la province de Khanh Hoa, on pense souvent à Nha Trang, mais peu de personnes savent qu’il y a aussi un bel endroit avec mer bleue, sable blanc et soleil doré. C’est Mui Dôi (cap Dôi), le point du Vietnam continental frappé par les premiers rayons du soleil levant.

Le cap Dôi est le point le plus à l’est du Vietnam continental. Photo : DL/CVN

Le cap Dôi appartient au village de pêcheurs de Dâm Môn, situé sur la péninsule de Hon Gôm de la baie de Vân Phong, commune de Van Thanh, district de Van Ninh, province de Khanh Hoa, à environ 80 km au nord de Nha Trang. Mui Dôi est également connu sous le nom de cap Bà Dâu. On l’appelle cap Dôi parce qu’à un endroit il y a deux affleurements rocheux qui s’avancent dans la Mer Orientale.



Un site national pittoresque



Selon le Département provincial de la culture et des sports, le cap Dôi est le point le plus oriental du pays, c’est donc l’endroit qui reçoit les premiers rayons du soleil sur le Vietnam continental. Depuis 2005, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme l’a reconnu comme site national pittoresque. Cependant, il n’est pas facile de s’y rendre. Deux jours de marche sont nécessaires, à travers des dunes de sable, des forêts et des rochers glissants.



Il y a deux façons d'atteindre le village de pêcheurs de Dâm Môn. Au départ de la ville de Nha Trang, vous devez suivre un itinéraire de 80 km à travers les bourgs de Ninh Hòa et Van Gia, tourner à droite au pied du col de Cô Ma et poursuivre 18 km. Ou vous pouvez partir de la ville de Tuy Hòa, province de Phu Yên, en vous dirigeant vers le col Ca, et tourner à gauche au pied de la montagne Cô Ma.

Parmi les quatre points extrêmes du Vietnam, le plus à l’ouest est le plus difficile à atteindre. Le plus à l’est est deuxième en raison de son relief accidenté. Le trekking de Dâm Môn au cap Dôi fait plus de 10 km.



