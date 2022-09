Hanoï (VNA) - Le Comité populaire municipal de Hanoï organisera du 13 au 16 octobre le Festival des villages et rues de métiers de Hanoï en 2022 à la Cité impériale de Thang Long afin de préserver et de développer les métiers traditionnels.

To he, des figurines en pâte est un art à Xuân La, un village situé dans la banlieue de Hanoï. Photo: VNA

Cet événement sera tenu annuellement afin de créer des produits touristiques des villages de métiers, de promouvoir l'espace culturel et le tourisme dans les villages et les rues de métiers, et présenter des produits artisanaux aux touristes vietnamiens comme étrangers, a déclaré Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï.



L'opportunité également pour des unités, des artisans, des villages de métiers traditionnels de faire promotion de leurs produits, de chercher des partenaires et d'exporter leurs produits à l'étranger.



Environ 200 stands présentant des villages et des rues de métiers seront installés dans le cadre du Festival. Ils seront divisés dans six zones, dont la scène sera située devant la porte Doan Mon pour organiser la cérémonie d'ouverture du Festival, une zone dédiée aux rues de métiers, une autre dédiée aux villages de métiers, une zone présentant des villages de métiers d’autres villes et provinces du pays, une zone présentant des jeux folkloriques, et une zone dédiée à la gastronomie de Hanoï.

Hanoï, la terre où convergent les élites des villages de métiers



Après son agrandissement en 2008, Hanoï est la localité possédant le plus grand nombre de villages de métiers et d’artisans du pays. Elle est aussi surnommée "la terre aux centaines de métiers traditionnels".



Parmi les plus de 5.400 villages de métiers du Vietnam, Hanoï et ses alentours comptent 1.350 villages artisanaux dont plus de 300 reconnus pour leur activité traditionnelle.



Dans les villages de la capitale, 47 des 52 groupes de métiers artisanaux du pays sont représentés avec, entre autres, la laque, la céramique, la soie et la broderie. Situé sur la rive gauche du fleuve Rouge, le village de poterie de Bat Tràng possède actuellement le plus grand nombre d’artisans du pays avec 75 artisans.



"Thang Long-Hanoï est le lieu de convergence des élites des villages de métiers traditionnels du Vietnam. Les produits artisanaux figurent parmi les productions hanoiennes à grand potentiel pour l’exportation et à haute valeur ajoutée", a indiqué Dô Thi Hao, vice-présidente de l’Association du folklore du Vietnam.



Depuis longtemps, les villages de fabrication d’objets en cuivre de Ngu Xa, d’orfèvrerie de Dinh Công, de vannerie de Phu Vinh, des libellules en bambou de Thach Xa, de chapeau conique Chuông, de laque poncée de Hà Thai, de marionnettes sur l’eau de Dào Thuc, de fleurs de Tây Tuu ou de broderie de Quât Dông, sont plus que connus.



Les produits artisanaux de Hanoï sont très appréciés sur le marché domestique, mais aussi à l’étranger pour leur variété et leur qualité. Actuellement, les villages de la soie de Van Phuc, de poterie de Bat Tràng ou de riz gluant de Mê Tri possèdent leur propre label national.



"La valeur de la production des villages de métiers de Hanoï a atteint environ 22.000 milliards de dôngs, soit un milliard de dollars, et celle des exportations 200 millions de dollars. La capitale considère la préservation et le développement durable de ces villages comme une priorité. L’accent doit être mis sur la formation professionnelle des jeunes, sur la promotion des politiques d’assistance pour les crédits et le transfert des technologies", dit Dàm Tiên Thang, directeur adjoint du Service municipal de l’industrie et du commerce.



Le Comité populaire de Hanoï a récemment approuvé un plan d’aménagement et de développement des villages de métiers de 2020 à 2030. La priorité sera mise sur le développement des villages de métiers liés au tourisme, la préservation des métiers traditionnels ainsi que sur la valorisation des patrimoines culturels de la capitale. Hanoï s’est aussi fixé pour objectif de porter le nombre de ses villages de métiers à 1.500 d’ici 2030 afin de créer des emplois pour environ un million de travailleurs ruraux. -VNA