Photo: VNA



Lam Dong (VNA) - Le 8e Festival floral de Da Lat se déroulera du 20 au 24 décembre dans les villes de Da Lat, Bao Loc et d’autres districts de la province de Lâm Dông, sur les hauts plateaux du Centre.

L'événement bisannuel comprendra 13 programmes majeurs dont une cérémonie d'inauguration sur la place Lam Vien, un espace des fleurs autour du lac Xuan Huong, un échange culturel entre le Vietnam et la République de Corée, une semaine culturelle du thé et de la soie de Bao Loc et un défilé de mode de la soie de Bao Loc.



Une série d'ateliers sera organisée pour promouvoir l'investissement, le tourisme et l’agriculture dans la province et à Da Lat, discuter du futur des filières locales du thé et de la soie.

En particulier, l'espace d'exposition autour du lac Xuan Huong changera chaque jour de thèmes de fleurs pendant le festival. La rose sera en vedette le premier jour, suivi du lys, du lisianthus, du chrysanthème, de l'orchidée et de différentes fleurs de Da Lat.

Lam Dong est le plus grand producteur de fleurs au Vietnam, avec environ 50% de la production du pays et 40% des surfaces de floriculture. -VNA