Des délégués au point presse tenu le 16 février. Photo: ttbc-hcm.gov.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 8e Festival Japon – Vietnam, le plus grand du genre, aura lieu les 25 et 26 février à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a annoncé Tran Phuoc Anh, directeur du service des Relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville.

Tran Phuoc Anh a affirmé lors d’un point presse tenu jeudi 16 février que le Festival promet d’être une activité d’échange culturel, commerciale, économique, touristique animée et significative, afin de continuer à affirmer le partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, et Ho Chi Minh-Ville en particulier.

Le festival comprendra 12 activités principales, dont une série de programmes d’échanges commerciaux, alimentaires et touristiques, la promotion des produits vietnamiens et japonais, un programme d’échange culturel et artistique, des séminaires et activités de promotion commerciale et touristique du Japon à Ho Chi Minh-Ville, un séminaire sur la culture culinaire vietnamienne et japonaise.

Soulignant les relations de longue date avec des nombreuses similitudes culturelles entre le Vietnam et le Japon, Watanabe Nobuhiro, consul général du Japon au Vietnam, a affirmé que ces liens se développeraient de plus en plus et avaient atteint une nouvelle hauteur.

En particulier, ces dernières années, la coopération bilatérale dans la culture, les sports et le tourisme a obtenu de nombreux bons résultats, contribuant au développement de la coopération et de l’amitié entre les deux peuples, a-t-il fait remarquer.

La ligne de métro n°1 de Ho Chi Minh-Ville, qui devrait être opérationnelle fin 2023, sera un symbole de la coopération en matière d'investissement et de commerce entre le Vietnam et le Japon, a-t-il déclaré.

Actuellement, le Japon est l'un des trois plus grands investisseurs étrangers au Vietnam. Le nombre de touristes japonais visitant le Vietnam augmente au fil des ans. Pas moins de 2.000 entreprises japonaises opèrent au Vietnam et 20.000 Japonais vivent au Vietnam... -VNA