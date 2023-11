Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Pour célébrer la réouverture de l'aéroport de Dien Bien, dans la province du même nom au Nord, Vietjet annonce la vente de billets pour une liaison entre Ho Chi Minh-Ville et Dien Bien. Cette nouvelle liaison donne aux résidents et aux visiteurs davantage d'opportunités pour voyager facilement entre les deux destinations, aidant ainsi à stimuler le commerce, le tourisme et le développement économique dans la région.



La ligne directe entre Ho Chi Minh-Ville et Dien Bien sera lancée le 2 décembre 2023, avec trois vols aller-retour tous les mardis, jeudis et samedis. Les vols de Ho Chi Minh-Ville décolleront à 7h10 pour arriver à Dien Bien à 9h10. Dans l'autre sens, les vols partiront de l'aéroport Dien Bien à 9h45 pour atterrir à l'aéroport de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville à 12h00.



En seulement 2 heures de vol, les résidents et les touristes peuvent se déplacer facilement entre la ville la plus dynamique du Vietnam et la ville historique de Dien Bien Phu, porte d'entrée de la région du Nord-Ouest. Cette dernière offre des paysages naturels époustouflants, des montagnes majestueuses et des sites célèbres tels que le musée de la victoire historique de Dien Bien Phu, les champs de Muong Thanh, et le lac Pa Khoang.



A cette occasion, le 11 novembre, Vietjet propose des millions de billets à partir de seulement 0 dong (hors taxes et frais) pour tous ses vols intérieurs et internationaux. Les billets sont disponibles sur le site web www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet. La compagnie aérienne encourage également ses clients à devenir membres du programme de fidélité Vietjet SkyJoy pour gagner des points SkyPoints en achetant des billets de Vietjet, et les échanger contre des billets Vietjet et des bons de plus de 250 marques préférées.



De plus, l'assurance de voyage Sky Care est un cadeau appréciable de Vietjet pour ses passagers, leur permettant de profiter de leurs vols avec une protection complète pendant tout leur voyage.



En fin d’année, grâce à l'expansion continue du réseau de vols mondial de Vietjet, les passagers auront l'occasion d'améliorer leur expérience avec de nouvelles liaisons au Vietnam et celles reliant Ho Chi Minh-Ville à Perth, à Adélaïde (Australie), à Tiruchirappalli (Inde), à Shanghai (Chine), les routes reliant Hanoï à Hong Kong (Chine), à Jakarta (Indonésie), à Siem Reap (Cambodge) et à d'autres destinations exceptionnelles au Japon, en République de Corée, à Taiwan (Chine), à Singapour, en Thaïlande, etc.



Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. –VNA