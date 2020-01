Le PM Nguyen Xuan Phuc à la rencontre des Vietnamiens résidant à l’étranger revenus au pays pour participer au Programme “Le printemps dans mon pays ancestral 2020".. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré samedi à Hanoï des Vietnamiens résidant à l’étranger revenus au pays pour participer au Programme “Le printemps dans mon pays ancestral 2020".



Le chef du gouvernement a déclaré que les dirigeants du Parti et de l'État s'intéressaient toujours aux Vietnamiens d'outre-mer. Il a hautement apprécié leur intégration profonde et leurs contributions au développement des pays d'accueil, ainsi que leur solidarité et leur attachement à la Patrie.

Nguyen Xuan Phuc a annoncé que les devises étrangères envoyées par les Viet kieu avaient une grande signification, soutenant le développement économique du pays. Le Vietnam est également l'un des dix plus grands pays recevant des devises étrangères dans le monde.

Les intellectuels vietnamiens d'outre-mer apportent toujours une contribution importante à la construction et au développement du pays, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux branches et aux localités de toujours prêter attention et de créer des conditions de plus en plus favorables pour que les Viet kieu retournent pour travailler, investir, exercer leurs activités commerciales, scientifiques et technologiques dans leur pays d’origine.

Le programme “Le printemps dans mon pays ancestral 2020" réservé aux Viet kieu (Vietnamiens résidant à l’étranger) se tient le 18 janvier à Hanoï, soit le 24e jour du 12e mois lunaire.

Ce programme, organisé par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger (relevant du ministère des Affaires étrangères) et des unités concernées, devient un événement important attirant la participation de nombreux Viet kieu de quatre coins du monde et est très attendu par la communauté des Vietnamiens à l’étranger à l’occasion du Têt traditionnel. Il s’agit d’un événement annuel organisé à l’occasion du Nouvel An lunaire qui a pour but de resserrer la solidarité entre les Vietnamiens dans le monde entier.



Le programme “Le printemps dans mon pays ancestral " de l’édition 2020, comprend une kyrielle d’activités variées tenues à Hanoï et dans la province de Bac Ninh (Nord).



Dans la matinée du 18 janvier, une délégation des Viet Kieu avait participé à une cérémonie d’offrande d’encens et de lâcher de carpes au temple Do à Bac Ninh. -VNA