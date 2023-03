Rencontre entre d’ anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam





L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a déclaré que 2022 avait été une année pleine d’événements politiques et diplomatiques importants entre le Vietnam et le Cambodge. Elle avait été marquée par l’année de l’amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam, la commémoration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967 - 24 juin 2022) et le 45e du “Chemin vers le renversemement du régime génocidaire de Pol Pot”. Phnom Penh (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Cambodge a tenu samedi soir 11 mars à Phnom Penh, au Cambodge, une rencontre avec des organes de l’ambassade, des entreprises vietnamiennes investissant au Cambodge et des anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam.Organisé pour la première fois, l’événement a attiré près de 400 délégués représentant les milliers d’étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam.L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a déclaré que 2022 avait été une année pleine d’événements politiques et diplomatiques importants entre le Vietnam et le Cambodge. Elle avait été marquée par l’année de l’amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam, la commémoration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967 - 24 juin 2022) et le 45e du “Chemin vers le renversemement du régime génocidaire de Pol Pot”.

Les deux parties se sont coordonnées pour organiser une série d’activités contribuant à approfondir les relations de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme" entre les deux pays, s'est-il réjoui.



Selon lui, poursuivant les activités célébrant des événements importants des deux pays, cette rencontre fut une bonne occasion pour les anciens élèves cambodgiens de partager les souvenirs de leur vie et de leurs études au Vietnam, de continuer à consolider et développer les bonnes relations cultivées par de nombreuses générations de dirigeants et d'habitants des deux pays.



Il a appelé les anciens élèves cambodgiens ayant étudié au Vietnam à toujours servir de passerelle solide d’amitié, de solidarité et de coopération intégrale entre les deux pays.



Présent à cette rencontre, le docteur Vann Phal, conseiller direct du Premier ministre Hun Sen et vice-président de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, a exprimé ses sincères remerciements aux universités, aux maîtres de conférence et aux enseignants vietnamiens pour avoir offert des bourses, formé, soutenu et aidé des générations d’étudiants cambodgiens.



Lors de cette rencontre, l’ambassadeur Nguyen Huy Tang a offert des cadeaux aux représentants des anciens élèves cambodgiens ayant fait leur étude au Vietnam. -VNA