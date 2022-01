L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang prend la parole lors de la "Rencontre du Printemps". Photo : VNA



Paris (VNA) - Dans l'ambiance trépidante de la fête du Têt traditionnel, l'ambassade du Vietnam en France a organisé la soirée "Rencontre du Printemps" pour célébrer le Nouvel An du Tigre 2022 en direct et en ligne. Près de 150 invités des différentes localités françaises dont Marseille, Lyon, Vitré, Toulouse, Bordeaux, Paris…, et en particulier de Lisbonne (Portugal) ont participé à cet événement exceptionnel.

Organisé par l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang et son épouse, en présence de l'ambassadrice - cheffe de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO Lê Thi Hông Vân, la manifestation attire aussi la participation des représentants de différentes associations comme Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), Association des jeunes et étudiants vietnamiens en France (UEVF), Association des entrepreneurs vietnamiens en France (ABVietFrance), Fédération Santé France-Viet Nam, l'Association internationale pour le développement de l'enseignement au Vietnam... Les représentants en chef des services au sein de l'ambassade, et un grand nombre de Viêt kiêu, d'amis et de partenaires français ont assisté en direct et en ligne.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a rappelé la beauté traditionnelle du Nouvel An lunaire et les valeurs sacrées du Têt traditionnel en faveur des Vietnamiens d’outre-mer. "Cette année, en dépit de la situation sanitaire toujours imprévisible, nous nous réjouissons de célébrer le Nouvel An lunaire dans une ambiance optimiste, remplie d’espoir et d’impulsion", a-t-il insisté en ajoutant, "que ce soit au Vietnam ou en France, on constate d’ores et déjà la reprise à un rythme soutenu et le retour affirmé à la vie normale".

Offrir de l'encens devant l'autel de l'oncle Ho. Photo : VNA



Passant en revue les réalisations accomplies dans le pays, l'ambassadeur a affirmé : "Face aux mutations de virus, nous avons fait preuve de vigilance et d’agilité. Face aux perturbations économique et social, nous adoptons la stratégie d’adaptation et d’invention. Ainsi, nous sommes fiers d’avoir relevé le double défi, celui de maîtriser la pandémie et de réussir la relance économique".

Partageant avec les difficultés que les Viêt kiêu doivent affronter dans la lutte contre le Covid-19, l'ambassadeur a également exprimé sa fierté de voir la bonne intégration de la communauté vietnamienne en France tout en préservant son identité culturelle et ses traditions nationales. L'ambassadeur a particulièrement apprécié l'esprit de solidarité, qui s'est clairement manifesté à travers le mouvement de soutien à la lutte contre le Covid-19 au Vietnam l'année dernière. On peut citer par exemple la campagne "10.000 doses de vaccin pour le Vietnam" lancée par l'UGVF avec la participation de nombreuses associations ; la mobilisation de l'Association globale des scientifiques et experts du Vietnam dans la recherche des sources de vaccins et l'équipement médical ; l’appui sanitaire de la Fédération Santé France-Viet Nam…

À la veille du Nouvel An du Tigre, l’ambassadeur a adressé à toute la communauté vietnamienne ses meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité. "Le Tigre d’eau est sensible et intuitif. Il agit avec prudence et nous invite à faire preuve de sagesse et de souplesse. Que toutes ces qualités nous accompagnent dans le courant de 2022 pour relever tous les défis et obtenir tous nos objectifs professionnels et personnels", a-t-il conclut.

Remise de distinctions aux Viêt kiêu émérites

À cette occasion, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a remis des certificats de mérite du Premier ministre à trois personnalités qui sont d'anciens dirigeants de l'UGVF pour leurs réalisations exceptionnelles dans le renforcement et le développement de la communauté vietnamienne en France pour la période 2016-2019. Il a également remis des certificats de mérite du président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer aux collectifs et aux individus qui ont contribué à la prévention et à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 au Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie, les représentants d'associations ont remercié de l'Ambassade du Vietnam qui a toujours prêté l'attention en faveur des Vietnamiens d'outre-mer et organisé un programme printanier chaleureux et significatif. Ils confirment la nostalgie éternelle des Viêt kiêu en France, ainsi que leurs efforts dans la construction d’une communauté unie et forte, tout en contribuant au développement des relations entre leurs pays natal et d’accueil.

Remise des certificats de mérite du chef du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer aux collectifs et aux individus ayant contribué au contrôle de l'épidémie de COVID-19 au Vietnam. Photo : VNA



Via le pont virtuel, les représentant des Viêt kiêu vivant dans d’autres localités françaises et du Portugal ont également informé de leurs réalisations durant l’année dernière et leurs projets pour cette année. Ils ont exprimé leur joie d'accueillir le printemps dans une ambiance chaleureuse et ont souhaité à la communauté vietnamienne en France une nouvelle année du Tigre avec de nombreuses opportunités et bonne chance pour que tout le monde puisse lutter contre avec succès l'épidémie et retrouver un rythme de vie normal, un rétablit ment socio-économique.

Durant la cérémonie, la troupe musicale Dât Viêt a invité les Vietnamiens d'outre-mer à s’aventurer dans l'atmosphère animée du printemps de toutes les régions du pays à travers des airs et mélodies performances des instruments de musique folkloriques et ethniques. La soirée "Rencontre du Printemps 2022" en France s'est déroulée dans une ambiance joyeuse et chaleureuse et empreinte de culture vietnamienne. - VNA