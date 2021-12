Spectacle artistique lors de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti a organisé le 5 décembre à Hanoï une rencontre avec des figures exemplaires du mouvement "Étudier et suivre la pensée, l'exemple moral et le style de Ho Chi Minh", en présence du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

L’événement annuel vise à honorer et encourager les collectifs et individus exemplaires du mouvement "Étudier et suivre la pensée, l'exemple moral et le style de Ho Chi Minh", ainsi qu’à réaffirmer et promouvoir les belles valeurs idéologiques et morales du Président Hô Chi Minh.

Les objectifs d’indépendance nationale, de socialisme et de construire un Vietnam prospère que l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée vietnamienne poursuivent, sont la continuation de la voie que le Président Ho Chi Minh ouvrit et dirigea, a souligné le président Vuong Dinh Hue.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (2e à partir de la droite) remet un insigne à une personne exemplaire. Photo: VNA

La pensée, l'exemple moral et le style du Président Ho Chi Minh sont un exemple brillant à étudier et à suivre. C'est un patrimoine immense et précieux du peuple vietnamien, a-t-il ajouté.

À cette occasion, des responsables du Parti et de l'État ont remis des insignes à 22 individus et collectifs exemplaires en 2021 du mouvement "Étudier et suivre la pensée, l'exemple moral et le style du Président Ho Chi Minh". -VNA