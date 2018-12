Kuala Lumpur (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Malaisie a organisé le 14 décembre à Kuala Lumpur une rencontre avec des ambassadeurs des pays étrangers chargés du Vietnam en Malaisie, à l’approche du Nouvel an de 2019.

L’ambassadeur Le Quy Quynh a annoncé la situation politique, socioéconomique du Vietnam en 2018, les relations entre le Vietnam et ses pays partenaires ainsi que les activités de relations extérieures importantes du pays, dont la 26e conférence annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique, le Forum économique mondial sur l'ASEAN 2018.

Le diplomate s’est réjoui du développement heureux des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les pays grâce aux efforts et à la coopération efficace et régulière entre des ambassades des pays étrangers en Malaisie et l’ambassade du Vietnam et des ministères et secteurs vietnamiens.

Il a souligné que le gouvernement et le peuple vietnamiens étaient prêts à accueillir les ambassadeurs des pays étrangers chargés du Vietnam à venir visiter le pays pour sonder les opportunités de coopération dans divers domaines comme l’économie, la culture, l’éducation, les sciences et technologies et etc. Il a affirmé la volonté de l’ambassade du Vietnam en Malaisie de soutenir ces activités. -VNA