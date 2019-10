Conférence de presse sur cet événement, le 29 octobre. Photo: VNA Conférence de presse sur cet événement, le 29 octobre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Environ 200 journalistes, jeunes et étudiants des provinces frontalières vietnamiennes et cambodgiennes se réuniront à un programme d’échange qui aura lieu du 5 au 8 novembre à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Tay Ninh (Sud).

Cet événement marquera le 52e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge et permettra de promouvoir le rôle pionnier des jeunes, en contribuant à maintenir, à consolider et à renforcer l’amitié entre les deux pays, ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence de presse sur cet événement tenue le 29 octobre.

Le programme comprendra diverses activités telles que la plantation d'arbres et l'inauguration d'un terrain de jeu pour enfants, des visites de terrain à des modèles économiques remarquables et un séminaire sur le rôle des médias dans le renforcement de l'amitié entre les jeunes vietnamiens et cambodgiens.

La cérémonie d'ouverture et les activités des volontaires auront lieu à Tay Ninh le 5 novembre, alors que la cérémonie de clôture se tiendra le 7 novembre à Ho Chi Minh-Ville. -VNA