Hanoi (VNA) - Une réunion amicale organisée à l'occasion de la fête nationale hongroise (20 août) et de la fête nationale du Vietnam (2 septembre) par l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie a eu lieu le matin du 15 septembre à Hanoi.

S'exprimant lors de la réunion, Nguyen Dang Vang, président de l'Association d'amitié vietnamo-hongroise, a exprimé sa satisfaction devant les grandes réalisations de la population des deux pays dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, la science et la technologie, l'éducation ainsi que les nouveaux développements en matière d'amitié et de coopération entre le Vietnam et la Hongrie.

Selon Nguyen Dang Vang, l’amitié et la coopération entre les deux pays se sont constamment développées et se sont fortement développées dans de nombreux domaines au cours des dernières années. Les hauts dirigeants des deux pays ont eu des visites régulières. La plus récente a été la visite en Hongrie en septembre 2018 du secrétaire général Nguyen Phu Trong et de la délégation de haut rang du Vietnam, ainsi que la visite du Premier ministre hongrois Orban Viktor au Vietnam en septembre 2017.

Dans les temps à venir, les deux pays organiseront de nombreuses activités pratiques contribuant à approfondir le partenariat intégral entre les deux pays. Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Hongrie seront également constamment promues, et de nombreuses organisations et particuliers hongrois et vietnamiens concluront des contrats économiques, a souligné Nguyen Dang Vang.

L'ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Őry Csaba, a dit que la coopération et l'amitié entre les peuples hongrois et vietnamiens ont été constamment renforcées et bien développées dans tous les domaines : diplomatie, économie, éducation, culture, science et technologie.

Actuellement, les deux pays organisent de nombreuses activités d’amitié concrètes qui contribuent à la promotion de ces bonnes relations. En particulier, le gouvernement hongrois accorde des bourses universitaires aux citoyens vietnamiens pour suivre un cursus en Hongrie.

«Cette année, les deux pays commémorent le 69e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (2 février 1950-3 février 2019) et l'année prochaine, le 70e anniversaire. Nous aurons 70 programmes pour commémorer cet événement dans tous les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et technologies, de l'économie », a déclaré l'ambassadeur Ory Csaba. -VNA