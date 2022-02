L'équipe U23 du Vietnam remporte le Championnat d’Asie du Sud-Est de 2022, le 26 février à Phnom Penh, au Cambodge. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La Fédération de football du Vietnam (VFF) a organisé dimanche soir 27 février à Ho Chi Minh-Ville une cérémonie d’accueil et une rencontre avec l’équipe vietnamienne de moins de 23 ans (U23) qui a battu la Thaïlande 1 à 0 en finale et a remporté le Championnat d’Asie du Sud-Est de 2022.



Le parcours pour remporter le titre de champion de l’équipe U23 du Vietnam est aussi ardu et difficile que celui de l'équipe nationale féminine pour la phase finale de la Coupe du monde de football féminin 2023, a décrit la VFF.

La VFF remet une prime de 2,7 milliards de dôngs (117.000 dollars) à l’équipe U23 du Vietnam. Photo: VNA

Le président par intérim de la VFF Tran Quoc Tuan a loué et s’est félicité les acquis de l’équipe U23 du Vietnam qui avait confronté à de nombreuses difficultés causées par l’épidémie de COVID-19 pour apporter la joie aux supporteurs et la fierté à la Patrie.



Lors de la rencontre, le sélectionneur de l’équipe U23 Dinh Thê Nam a partagé des difficultés imprévues auxquelles toute l’équipe avait confronté durant le Championnat d’Asie du Sud-Est de 2022 disputé à Phnom Penh, au Cambodge.

Des joueurs de l'équipe U23 du Vietnam. Photo: VNA

Malgré de nombreux changements dus à l'épidémie de COVID-19, même au poste de gardien de but, l'équipe du sélectionneur Dinh The Nam n'a pas encaissé de but et a marqué le plus avec neuf buts.

A cette occasion, la VFF a remis une prime de 2,7 milliards de dôngs (117.000 dollars) à l’équipe U23 du Vietnam. Des entreprises et sponsors ont également offert des cadeaux au champion en titre du Championnat d’Asie du Sud-Est de 2022.



Auparavant, le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont également adressé des lettres de félicitations à l’équipe du sélectionneur Dinh Thê Nam pour avoir surmonté de nombreuses difficultés, notamment l’épidémie de COVID-19, pour se qualifier en finale du tournoi. -VNA