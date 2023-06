Le journal "Vérité" publié le 27 janvier 1924. Photo : VNA

Remise du journal. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au seuil du 100e anniversaire de l’arrivée du jeune Nguyen Ai Quoc (futur Président Ho Chi Minh) dans la ville de Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie (30 juin 1923 - 30 juin 2023), la version originale du journal "Vérité" publié le 27 janvier 1924, comprenant un article écrit par Nguyen Ai Quoc, a été remis au directeur du Département des archives du Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).Le journal a été remis par Do Xuan Hoang, président de l'Association des Vietnamiens de Russie, à Hoang Anh Tuan, directeur du Département des archives du Bureau du Comité central du PCV, dans le cadre du banquet du gouverneur de Saint-Pétersbourg pour les invités venus pour assister à l'inauguration de la statue du Président Ho Chi Minh dans cette ville russe, le soir du 29 juin.L’article du jeune révolutionnaire Nguyen Ai Quoc est publié sur la page 2, sous le titre "Lénine et les peuples coloniaux". Dans l’article, Nguyen Ai Quoc souligna la grande importance de la ligne stratégique et de la tactique justes de Lénine concernant la question des peuples coloniaux. Nguyen Ai Quoc fut l’unique auteur représentant les peuples coloniaux dans ce numéro spécial publiant des articles disant adieu à Lénine.-VNA