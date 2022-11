Hanoi (VNA) - La cérémonie de remise des récompenses du 8e Prix national de l’information pour l’étranger de 2022 a eu lieu samedi soir, 5 novembre, à l’Opéra de Hanoi.

Ce prix, organisé par la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, le Comité national de pilotage de l’information pour l’étranger et le journal Nhan Dan (Le Peuple), vise à encourager et honorer les journalistes chargés de l’information pour l’étranger, et à contribuer à promouvoir les réalisations du pays en matière de développement.

Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam a a félicité le succès de ces 8e Prix nationaux ainsi que les auteurs et groupe d'auteurs lauréats.

Il a apprécié que le travail d'information pour l’étranger avait été mise en œuvre de manière globale, coordonnée et harmonieuse entre les canaux du travail extérieure du Parti, la diplomatie d'État, la diplomatie populaire et dans tous les domaines.

Photo : VNA

Il a également demandé d'améliorer encore l'efficacité du travail de lutte, de réfutation des informations et des déclarations calomnieuses, lutter contre les opinions erronées et hostiles visant à abaisser le prestige et l'image du Parti et de l'État, en particulier dans les domaines de l'ethnicité, de la religion, de la démocratie et des droits de l'homme.

Pour cette édition, le comité d’organisation a reçu 1.172 ouvrages, un record jusqu’ici et une hausse de 11% par rapport à l’édition précédente. Ces ouvrages ont été rédigés en 14 langues.

Photo : VNA

Selon le jury, ces ouvrages d’une haute qualité reflètent fidèlement le Vietnam, son développement, ses habitants, sa culture, son redressement post-Covid....

L’Agence vietnamienne d’Information a décroché deux premiers Prix, six deuxièmes Prix, trois troisièmes prix et neuf prix d’encouragement. - VNA