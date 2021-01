La garde-frontière provincial remet des portraits de l'Oncle Ho aux des pêcheurs de la zone frontalière du district de Tran De. Photo: VNA

Soc Trang (VNA) - Le 23 janvier, au poste de garde-frontières de Trung Binh, le commandement des gardes-frontières de la province de Soc Trang s'est coordonné avec les comités populaires de la commune de Trung Binh et du bourg de Tran De pour organiser le programme «Pour la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie ".

Ce programme a pour objectif d’encourager les populations dans les zones frontalières maritimes et les pêcheurs à participer à la protection de la souveraineté et de la sécurité des frontières maritimes et insulaires.

A cette occasion, la garde-frontière provincial a remis 300 drapeaux nationaux, 100 portraits de l'Oncle Ho et 60 bouées de sauvetage aux pêcheurs de la zone frontalière du bourg de Tran De.

En outre, l'Union de la jeunesse des garde-frontières de Trung Binh et les garde-frontières provinciaux ont coopéré avec l'Union de la jeunesse du bourg de Tran De pour mettre en œuvre le programme "Nettoyons la mer". -VNA