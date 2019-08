L’ambassadrice Nguyen Phuong Nga (droite), présidente de l’Union des associations d’amitié du Vietnam (UAAV) remet l’Ordre d’amitié à la fondatrice de l'organisation "Peace Trees Vietnam", Jerilyn Brusseau. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Par la délégation du président de la République socialiste du Vietnam, l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des associations d’amitié du Vietnam (UAAV) a remis l’Ordre d’amitié à la fondatrice de l'organisation "Peace Trees Vietnam", Jerilyn Brusseau le 29 août à Hanoi.

S’exprimant à la cérémonie de remise de cette distinction honorifique de l’Etat du Vietnam aux organisations et particuliers ayant d’importantes contributions à la relation d’amitié entre le Vietnam et des pays du monde, l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga a souligné qu’au cours de plus de 20 ans derniers, avec ses efforts inlassables, Mme Jerilyn Brusseau a réservé des sentiments du fond au cœur pour le Vietnam via de nombreuses activités de règlement des conséquences de la guerre, d’instauration de la confiance, de compréhension pour promouvoir l’amitié entre les deux peuples vietnamien et américain.

Mme Nguyen Phuong Nga a espéré que Mme Jerilyn Brusseau continuerait de contribuer davantage au Vietnam dans les années à venir. L’UAAV s’est aussi engagée à accompagner Mme Jerilyn Brusseau, son organisation Peace Trees Vietnam en particulier et les organisations non gouvernementale étrangères en général pour développer la coopération d’amitié entre le peuple vietnamien et les peuples dans le monde entier.

Pour sa part, la fondatrice de l'organisation "Peace Trees Vietnam" Jerilyn Brusseau, a raconté l’histoire de sa famille et la circonstance fortuite avec le Vietnam. Elle est la grande sœur d’un soldat américain mort à la guerre à Quang Tri en 1969. Après sa visite au Vietnam en 1996, témoignant à ses propres yeux des séquelles de la guerre détruisant la terre et les habitants locaux, avec son mari et sa mère, elle a décidé de fonder Peace Trees Vietnam dans le but d’allégir la douleur de la guerre pour le Vietnam et les Etats-Unis, de devenir une passerelle d’amitié entre les deux peuples.

Peace Trees Vietnam est la 1re ONG qui a été délivrée la licence d’opération par le Vietnam dans le domaine de neutralisation des bombes, des mines et des engins explosifs restants après la guerre. Pour l’heure, cette ONG mène ses opérations également dans la sensibilisation des gens sur les conséquences des bombes et mines, et le développement communautaire à Quang Binh et Quang Tri (au Centre).

Présent à cette cérémonie, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink a affirmé que pour l’heure, les deux pays ont mené la coopération bilatérale dans plusieurs domaines comme économie, commerce, sécurité, énergie, environnement, échanges entre les peuples. Pourtant, les deux pays ne peuvent pas atteindre ces acquis de coopération s’il n’y a pas des personnes exemplaires comme Mme Jerilyn Brusseau, qui a surmonté sa douleur personnelle pour aider les deux pays à penser des blessures de la guerre.

Depuis la création de Peace Trees Vietnam jusqu’à présent, Mme Jerilyn Brusseau et ses confrères ont consacré de nombreux efforts inlassables pour régler des séquelles des bombes et des mines via la création et l’assistance technique des équipes de neutralisation des engins explosifs, sensibilisation des gens sur les accidents dus aux bombes et mines, l’assistance des victimes, l’organisation des visites dans les sites et de plantation des arbres pour les groupes de volontaires américains… En plus, elle a mobilisé des aides financières de la part du Département américain de la Défense, des familles des vétérans de guerre américain, et autres individus pour la mise en place des projets au Vietnam.

Jusqu’à présent, Peace Trees Vietnam a neutralisé avec succès 105.855 engins explosifs à Quang Tri.

Le même jour, à Hanoi, l’association d’amitié Vietnam-Etats-Unis, relevant de l’UAAV en coopération avec les organes compétents à organiser une rencontre d’amitié des générations des vétérans de guerre des deux pays à l’occasion de la visite de travail au Vietnam d’une délégation de l’ONG Peace Trees Vietnam.

Le vice-président de l'Association Vietnam - Etats-Unis, Bui The Giang, a dit que cette rencontre s’est déroulée dans le contexte significatif pour la relation bilatérale car l’an prochain, les deux pays vont célébrer le 25e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques Vietnam - Etats-Unis. -VNA