Localisation de la future zone de libre-échange de Lach Huyen. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - L'Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA) a délivré le 7 décembre la licence d'investissement au projet de zone de libre-échange de Lach Huyen, première du genre dans cette ville portuaire du Nord.

Se concentrant sur la logistique et l'industrie de haute technologie, cette zone non tarifaire couvrira 752 hectares et représente un investissement de plus de 11.000 milliards de dongs (476,7 millions de dollars). Financée par Xuan Cau Holdings, la mise en chantier est prévue pour début 2022, la première phase devrait être achevée en 2025 et les deuxième et troisième phases en 2030. Une fois opérationnelle, elle emploiera de 40.000 à 50.000 travailleurs.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise de la licence d'investissement, To Dung, président du conseil d'administration de Xuan Cau Holdings, a souligné sa détermination à assurer l'avancement du projet.

Remise de la licence d'investissement au projet de zone de libre-échange de Lach Huyen. Photo: VNA

Le chef de HEZA Le Trung Kien a déclaré que la zone, associée au port en eau profonde de Tan Vu Lach Huyen et au parc industriel Deep C, constituera une zone de développement de premier plan de la ville.

La zone de Lach Huyen fait partie de la série de projets qui aideront Hai Phong à réaliser sa stratégie de croissance économique qui repose sur trois piliers : logistique portuaire, industrie de haute technologie et services touristiques, a-t-il ajouté. -VNA