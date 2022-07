Lors de la cérémonie. Photo: baoquocte.vn

New York (VNA) - À la demande du Département des opérations de maintien de la paix du ministère de la Défense, la Mission vietnamienne auprès des Nations Unies (ONU) a organisé le 19 juillet une cérémonie de remise de grades militaires à deux officiers vietnamiens travaillant au Département des opérations de paix de l’ONU.



Lors de cette cérémonie, Luong Truong Vinh a reçu le grade de sous-colonel, et Nguyen Phuc Dong, celui de lieutenant-colonel.



Présent à l’événement, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, a déclaré apprécier les efforts de ces deux officiers et le bon accomplissement des missions assignées. Il les a encouragés à continuer de développer leurs capacités dans les temps à venir.



Luong Truong Vinh et Nguyen Phuc Dong se sont engagés à continuer d'accomplir leurs tâches et à faire de leur mieux pour promouvoir la participation du Vietnam aux opérations onusiennes de maintien de la paix dans les temps à venir.-VNA