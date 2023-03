Dak Nong (VNA) - Le journal "Nguoi Lao Dong" (Travailleur), en collaboration avec le Comité populaire de Dak Nong et le Commandement des gardes-frontières de cette province des Hauts Plateaux du Centre, a remis lundi 13 mars 10.000 drapeaux nationaux au district frontalier de Tuy Duc Lors de l’événement, le rédacteur en chef adjoint du journal "Nguoi Lao Dong", Bui Thanh Liem, a déclaré que la défense de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de la Patrie était une tâche de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, dont des journalistes.En juin 2019, le journal " Nguoi Lao Dong " a lancé le programme "Un million de drapeaux nationaux avec les pêcheurs en mer" qui a été après rebaptisé "Fierté du drapeau de la Patrie". A ce jour, le programme a offert plus de 20.000 drapeaux à la province de Dak Nong.Ton Thi Ngoc Hanh, vice-présidente du Comité populaire provincial, a affirmé que ces plus de 20.000 drapeaux étaient des cadeaux significatifs pour les soldats et les habitants des zones frontalières de la province.Lors de la cérémonie, le comité d’organisation du programme " Bourses d’études pour les élèves et étudiants défavorisés et ceux issus de minorités ethniques" a attribué 100 bourses, d’une valeur de 1.000.000 dongs chacun, à des enfants de soldats et des élèves défavorisés issus d’ethnies minoritaires dans les districts de Tuy Duc et de Krong No.Dak Nong partage environ 141 km de frontière terrestre avec la province cambodgienne de Moldunkiri. -VNA