Hanoi (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) a élaboré un nouveau plan pour rétablir le marché de l’emploi et assurer la sécurité sociale en se concentrant sur des solutions concrètes.

Dans l’usine de confection Bowker Viêt Nam à Binh Duong (Sud). Photo: VNA

En 2021, le marché du travail a été très impacté par le Covid-19, comme le montrent l’augmentation du taux de chômage ainsi que le manque de main-d’œuvre dans les entreprises. Il est ainsi plus qu’urgent de prendre des mesures d’incitation pour redynamiser ce marché.Déséquilibre du marché du travailSelon les données de l’Office général des statistiques, la 4e vague de Covid-19 a gravement affecté le marché du travail dans le pays, créant un niveau de pénurie de main d’œuvre au 3e trimestre 2021 jamais vu depuis dix ans."Le marché du travail est confronté à une grave crise, des millions de travailleurs ont perdu leur emploi ou leurs revenus ont été réduits. Il est désormais plus difficile que jamais pour les travailleurs de trouver un emploi. L’offre et la demande de main-d’œuvre sont déséquilibrées dans la plupart des secteurs", a indiqué Pham Hoài Nam, chef du Département des statistiques de la population et du travail.Pour remédier à ce déséquilibre, le MOLISA a établi un programme visant à relancer la dynamique. D’après son vice-ministre Lê Van Thanh, ce nouveau programme se focalise sur sept mesures : aide directe aux travailleurs (pour les achats de produits de première nécessité, déplacements, factures d’électricité et d’eau, tests Covid-19…) ; soutien aux employeurs dans la reprise de la production en créant des emplois pour les salariés ; formation professionnelle ; fluidification de l’offre et de la demande en ressources humaines ; développement durable du marché du travail ; assurer les conditions de vie des travailleurs et établir des relations de travail harmonieuses et stables.Lê Van Thanh a aussi fait savoir : "Le MOLISA a mené de nombreuses politiques pour soutenir les entreprises et les travailleurs. L’accent est mis sur les employés, les employeurs et les groupes de personnes directement touchés par le Covid-19". Et d’ajouter : "Nous avons épaulé tous ceux qui ont perdu leur emploi et nous nous sommes concentrés sur le soutien financier, ainsi que sur d’autres politiques afin que les entreprises puissent disposer de fonds pour payer leurs employés et rétablir leurs activités".Rétablir la chaîne de productionDès que la 4e vague épidémique a éclaté, le gouvernement a publié la Résolution 68 et la décision N°23 sur le soutien aux habitants, travailleurs et entreprises impactés par le Covid-19."Tous les ministères, branches et localités ont pris des mesures drastiques et opportunes. Les informations ont été transmises correctement aux habitants et localités afin qu’ils comprennent les politiques et les appliquent efficacement. En conséquence, nous avons enregistré des résultats relativement bons, avec plus de 20.000 milliards de dôngs remis à plus de 22 millions d’employés et d’employeurs", a indiqué Lê Van Thanh.