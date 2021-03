Hanoï, 10 mars (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a eu le 10 mars une conversation téléphonique avec son homologue singapourien Lee Hsien Long pour discuter de la coopération bilatérale ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel.

Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Le Premier ministre Lee Hsien Long a félicité le Vietnam pour les succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et la réélection du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au Bureau politique.Il a également félicité les réalisations du Vietnam dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19 tout en progressant dans le développement socio-économique, ainsi que pour l'accomplissement de son rôle de président de l'ASEAN en 2020, qui comprenait la signature de l'accord de partenariat économique régional global (RCEP), ouvrant de nouvelles opportunités de libéralisation du commerce et des investissements dans toute la région.Le Premier ministre Lee Hsien Long a réaffirmé que Singapour chérissait son partenariat stratégique avec le Vietnam, en particulier dans le contexte des évolutions compliquées dans la région et dans le monde.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, pour sa part, a également salué Singapour qui était considéré comme un «point positif» dans la région en ce qui concerne la maîtrise de la pandémie, ainsi que la reprise économique de Singapour, y compris la mise en place d'une «bulle aérienne» et de Connect @ Changi , visant à faciliter les déplacements et à rouvrir les frontières.Il a suggéré que les deux parties coopèrent pour contenir les flambées de COVID-19 et avoir accès à des sources sûres de vaccins contre le COVID-19; créer des conditions favorables aux entreprises et aux investisseurs pour restaurer la production, le commerce et l'investissement; utiliser efficacement les relations bilatérales dans le cadre de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP) et du RCEP pour promouvoir le commerce et minimiser les litiges.Les deux dirigeants ont estimé que le partenariat stratégique bilatéral se développe de manière efficace et pragmatique et affirmé renforcer la coopération dans les domaines dans lesquels les deux ont un potentiel comme l'agriculture, la finance, les technologies de l'information, l'éducation et la formation, les infrastructures, ainsi que d'autres secteurs visant à répondre aux exigences de la 4e révolution industrielle, comme le développement des énergies propres, des villes intelligentes et solutions urbaines intelligentes, l’innovation, l’économie numérique et la numérisation.Le Vietnam et Singapour devraient également intensifier le partage d'expériences en matière de gestion et de développement économiques et de formation des ressources humaines, en particulier des ressources humaines de haute qualité, a-t-il ajouté.Les deux Premiers ministres ont également discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt mutuel.En ce qui concerne la Mer Orientale, les deux dirigeants ont affirmé l'importance du renforcement de la coopération, du maintien de la paix et de la sécurité et du règlement pacifique des litiges sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) vers un code de conduite (COC) efficace et pratique des parties en Mer Orientale. – VNA